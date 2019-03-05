"Этот - самый лучший" - вице-премьер объяснил, как будет действовать новый закон о языке

Отдельно готовят закон "О языках коренных народов и национальных меньшинств". Фото: УНИАН

Законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" не будет регулировать язык личного общения.

Это объяснил вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире "ObozTV".

"Я видел много законов о языке, десятки в разное время - это лучший. Он нормирует использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, подчеркиваю - не частной. Все нормы о применении украинского языка касаются публичных сфер - государственной работы, самоуправления, образования, а не частного общения людей между собой.

По статьям и разделам, где может быть особенно напряженная дискуссия, предусмотрены длительные переходные периоды. Например, это моменты с программным обеспечением, когда все компьютерное обеспечение должно предусматривать наличие интерфейса на украинском языке. Сейчас большинство программ русифицированы, нужно время для того, чтобы была возможность перестроиться", - сказал Кириленко.

Он объяснил, что статья о языке образования дублирует соответствующую статью закона "Об образовании". А моменты, касающиеся права нацменьшинств, будут выписаны в отдельный закон "О языках коренных народов и национальных меньшинств".

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28 февраля парламент начал рассматривать во втором чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком. Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.