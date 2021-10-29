Это узурпация власти - Жебривский о СНБО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступает за жесткую президентскую республику. Это возможно только при одном условии: когда параллельно формируется система противовесов и сдержек. Такое мнение в интервью Gazeta.ua выразил президент "Украинского боевого братства" Павел Жебривский.

"Как противовес узурпации должны быть действенные институты: независимые судебная и законодательная ветви власти. Есть модель Соединенных Штатов Америки, когда каждые два года меняется треть состава Конгресса и Сената. У нас пять лет для законодательного органа – многовато. Потому что настроенияе общества уже изменилось после последних парламентских выборов", – считает он.

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По его словам, то, что предлагает секретарь СНБО – узурпация власти.

"А дальше – диктатура. В Украине это клоунская диктатура. По факту уже ее имеем, хотят закрепить де-юре. Сейчас управляют государством жлобы, назначившие себя элитой. Пока у нас есть секретарша Зеленского Ермак (Андрей Ермак – глава Офиса президента. – Gazeta.ua), который фактически исполняет роль премьер-министра. И есть пустые аватарки в Кабмине во главе со Шмыгалем. Они просто освящают документы своими подписями. Лично преданы Зеленскому, предсказуемы. В качестве бонуса имеют возможность заработать. Приличный человек не пойдет под такие условия", - подчеркнул Жебривский.

В сентябре во время поездки в США президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине невозможен авторитарный режим, сильное гражданское общество этого не допустит.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов в начале недели сказал, что Украина должна быть жесткой президентской республикой. Мол, тогда есть ответственный человек, понимающий, на что он идет, зачем.