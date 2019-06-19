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среда, 19 июня 2019 17:09

"Это убийство": генерал высказался о смерти Дмитрия Тымчука

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&quot;Это убийство&quot;: генерал высказался о смерти Дмитрия Тымчука
По словам Игоря Романенко, у депутата могли быть враги. Фото: СНиП

Гибель народного депутата Украины, координатора группы "Информационный сопротивление" Дмитрия Тымчука не могла быть несчастным случаем. Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Я придерживаюсь версии убийства... У нас довольно часто смерти объяснялись именно так: небрежное обращение с оружием. И Кравченко дважды в себя стрелял, и Кушнарев с карабином обращался неправильно", - сказал он, пишет Obozrevatel.

"Теоретически это возможно. Мы помним, что даже "двойному самоубийству" Кравченко находили объяснение, но на самом деле это маловероятно. Я в это не верю", - добавил Романенко.

По его словам, мотивом преступления могла стать активная жизненная позиция Тымчука, профессионализм в военном деле или патриотизм.

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"У него могли быть враги – тоже с активной жизненной позицией. Не только очень мощный внешний противник в лице России и ее спецслужб, но еще и пятая колонна, представителям которой всегда могут помочь те же россияне или кто бы то ни было. У них большой опыт в таких делах, и при желании они могут это организовать", - пояснил генерал.

В то же время Романенко признался, что не склонен доверять украинской правоохранительной системе. В частности, выводам судебной экспертизы.

19 июня в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.

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Дата
19
июня

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