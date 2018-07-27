"Это сигнал для всех прокуроров": в Раде отреагировали на выговор Холодницкому

Решение КДКП по Назару Холодницкому - подтверждение круговой поруки. Фото: "Зеркало недели"

Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - это круговая порука. Об этом заявил народный депутат Мустафа Найем изданию "Апостроф".

"Даже слово "катастрофа" слабо отражает масштаб события. Это сигнал для всех прокуроров САП, и всех прокуроров в стране, что, в принципе, те способы, которые применял Назар Холодницкий - это приемлемо. Более того, это требует поощрения и поддержки. Второй момент: все прокуроры САП, которые поддержали Холодницкого , по сути соучастники того, что произошло. Ведь многие из тех, кто подписался под письмом в поддержку главы САП, упоминались в этой жалобе на Холодницкого. Все это указывает на то, что мы получили гестапо, которое мы набирали по конкурсу, банальную в круговую поруку на высшем уровне, освященную квалификационно-дисциплинарной комиссией и поддержанную руководством ведомства ГПУ и САП ".

Теперь ожидать сотрудничества между НАБУ и САП не стоит.

"Мне непонятно, как прокурор САП, который открыто поддержал Холодницкого, которая уничтожает НАБУ, будет готовить вместе с детективом бюро дело к передаче в суд. Будет ли он заинтересован, чтобы дело было успешным, или, наоборот, он будет его "валить" или "подвешивать", чтобы доказать свою правоту в рамках этой жалобы на Холодницкого".

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Вчера, 26 июля, КДКП не уволила с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы по дисциплинарным нарушениям. Его подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия также рекомендовала не увольнять Холодницкого. Накануне заседания комиссии 33 прокурора САП подписали обращение с осуждением давления на комиссию по Холодницкому. Прокуроры подчеркнули свою независимость в работе.