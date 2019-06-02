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воскресенье, 02 июня 2019 10:42

"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт

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В сети поднялась волна критики из-за того, что Указ президента Украины Владимира Зеленского №340 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" написан с огромным количеством ошибок.

Так, пользователь Борис Панфилов показал на своей странице скриншоты документа, на которых красным цветом исправил ошибки.

"Это какой-то позор. У них умер литредактор? Это просто неописуемо", – возмутился он.

 

Пользователи поддержали его. "Наверное, новые правила правописания", – иронизируют в комментариях.

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Также украинцы запустили в сети счетчик нарушений законодательства, допущенных Зеленским. Так, на сайте подсчитали все предполагаемые ошибки Зеленского и его команды, а также начали онлайн-подсчет дней без нарушений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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Дата
02
июня

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  • Я против любых инициатив президента
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