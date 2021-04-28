"Это полная брежневщина" - в Раде заговорили об отмене почетных званий

В июле прошлого года президент Зеленский вручил Потапу звание заслуженного артиста Украины. Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде предложили отменить почетные звания. Это произошло во время рассмотрения законопроекта о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Инициаторы документа - депутаты от "Слуга народа".

"Нам предлагают ввести очередное почетное звание - заслуженный землеустроитель Украины. Я предлагаю еще добавить - заслуженный посетитель детского сада, заслуженный посетитель еще чего-то", - сказал депутат из "Батькивщины" Сергей Власенко.

"С этими советскими рудиментами - почетными званиями надо заканчивать. Надо их отменять. Вы разве себе можете представить такое словосочетание - народная артистка Соединенных Штатов Дженнифер Лопес?

Ну это выглядит уже архаично. Полная брежневщина", - заявил нардеп и сказал о "бряскалках на пиджаках в качестве подарков от имени президента".

"Но с государственной точки зрения это не имеет уже ничего общего с государственными наградами. Я имею в виду почетные звания. От этого надо очевидно отказываться. От всех почетных званий. Говорю вам, как бывший заслуженный юрист Украины", - сказал депутат.

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В Верховной Раде подготовили законопроект о десоветизации законодательства. В Украине действует по разным подсчетам от 10 до 25 тыс. нормативно-правовых актов с советских времен, говорил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.