"Это очень важно" - Зеленский начал встречу с Блинкеном

Украина и США - стратегические партнеры. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне.

Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.

Госсекретарь США также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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Утром госсекретарь США пришел к Мемориальной стене возле Михайловского собора и почтил погибших от российской агрессии украинских воинов. Блинкена сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.