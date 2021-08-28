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Это не по-дружески - украинский министр резко ответил президенту Эстонии

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Это не по-дружески - украинский министр резко ответил президенту Эстонии
Министр отреагировал на заявление президентки Эстонии. Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президентки Эстонии о том, что Украине для вступления в ЕС необходимо еще около 20 лет.

Слова Керсти Кальюлайд министр назвал неуместными, информирует Украина 24.

"Чуть более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам, латышам, что вам еще надо 20-30 лет в ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии, тем больше , что я с ней разговаривал на саммите "Крымской платформы" и она была оптимистично настроена.

Я не знаю, что произошло именно на интервью, что на нее повлияло", - отметил глава МИД.

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Кулеба отметил, что такие заявления президентки Эстонии не соответствуют дружественному характеру отношений между странами.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию до министерства иностранных дел Эстонии, к послу Эстонии в Украине", - сказал Кулеба .

Министр отметил, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров, а Эстония и Украина - безусловно друзья и партнеры

"Из-за наличия одного случая проблем у эстонского инвестора, который решил вложить деньги в ТРЦ в Киеве, делать вывод о перспективах инвестирования в стране в целом является "большим преувеличением", - считает Кулеба.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в ЕС.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий ... Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - сказала Кальюлайд "Европейской правде".

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