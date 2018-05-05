"Это - чистый инструмент пропаганды" - Порошенко о Кубке мира по футболу в России

Петр Порошенко сделал резкое заявление о Чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Фото: KP

Президент Петр Порошенко очень резко высказался о Кубке мира по футболу 2018 года в России.

Соответствующие слова главы государства опубликовали на сайте президента.

Петр Порошенко считает, что предстоящий Кубок мира по футболу 2018 года в России - это ничто иное как инструмент пропаганды, который в РФ используют для восстановления репутации в мире.

"Это - чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это - вопрос геополитики", - сказал президент.

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По мнению Порошенка, "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".

Президент Петр Порошенко пригласит некоторых международных гостей к себе домой на время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов по футболу 26 мая. Об этом глава государства сказал на встрече с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.