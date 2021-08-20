"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической

"Есть неписаное правило: каждый конфликт за 10-12 лет переходит в хронический", говорит Владимир Ельченко. Фото: Gazeta.ua

Украина должна решить вопрос войны в Донбассе за пять лет. Потому что каждый конфликт за 10-12 лет переходит в хронический. Такое мнение интервью журналу "Країна" высказал Владимир Ельченко, украинский дипломат.

"Есть неписаное правило: каждый конфликт за 10-12 лет переходит в хронический. Это Палестина, Кипр. В бывшей Югославии не случилось, потому что ООН, НАТО и ЕС успели все отрегулировать менее чем за 10 лет. Мы приближаемся к границе. Есть где-то еще три-пять лет", – говорит Ельченко.

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Добавляет: "Если конфликт затянется дольше – станет хроническим. Потому что появляется поколение, которое не знает мирной жизни. Сегодня на Донбассе 7-летние дети выросли в напряжении и под пропагандой. За несколько лет их будет трудно убедить в другом".

Интервью читайте в журнале "Країна".

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