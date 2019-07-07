"Есть намерение убрать меня" - заместитель Гройсмана попытался очистить свою репутацию

День Владимир Кистион

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании Службы безопасности Украины о механизме присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области.

"В СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Против него не ведется никаких производств", - написал у себя на Facebook Владимир Кистион.

Он обратился к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы.

"Целью, скорее всего, есть намерение убрать меня из предвыборного поля, учитывая мои высокие шансы пройти в новый парламент", - пояснил Кистион.

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Вице-премьер-министр Владимир Кистион участвует в выборах в Верховную Раду. Владимир Кистион работал первым заместителем Владимира Гройсмана, когда тот был мэром Винницы.