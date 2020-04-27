Есть минимум два подхода - как Зеленский и команда берут людей на работу

У команды президента Владимира Зеленского есть как минимум 2 подхода к кадровой политике.
Об этом со ссылкой на представителя команды президента пишет "РБК-Україна".
Первый - все предлагают своих кандидатов. Кого-то предложил премьер-министр Денис Шмыгаль, кого-то из председателей облгосадминистраций - первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.
"Кого-то Трофимову предложили и так далее. Накапливаются целые стопки таких предложений", - сказал собеседник.
"Второй подход - это креатив, от Зеленского и "квартальщиков". Отличный пример - Саакашвили. Вот ходит такой замечательный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более, правительству очень сильно не хватает ярких спикеров", - рассказал представитель команды президента.
По словам руководителя ОП Андрея Ермака, президент с премьер-министром обсуждают кандидатуры на важные должности.
"Они дискутируют, взвешивают все плюсы и минусы", - сказал Ермак.
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"Высокие должности президент рассматривает сам, конечно, за ним всегда последнее слово. Но если команда не соглашается, он принимает это", - добавил один из источников.
Собеседник также признает системный кадровый кризис. Многих министров "просто не на кого менять". А если перевести на работу в Кабмин кого-то из глав профильных комитетов Верховной Рады, тогда обнажится уже соответствующее направление в парламенте.
21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что обещал Зеленский на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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