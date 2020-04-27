Есть минимум два подхода - как Зеленский и команда берут людей на работу

Президент дискутирует, взвешивает все плюсы и минусы, рассказывают в его окружении. Фото: president.gov.ua

У команды президента Владимира Зеленского есть как минимум 2 подхода к кадровой политике.

Об этом со ссылкой на представителя команды президента пишет "РБК-Україна".

Первый - все предлагают своих кандидатов. Кого-то предложил премьер-министр Денис Шмыгаль, кого-то из председателей облгосадминистраций - первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

"Кого-то Трофимову предложили и так далее. Накапливаются целые стопки таких предложений", - сказал собеседник.

"Второй подход - это креатив, от Зеленского и "квартальщиков". Отличный пример - Саакашвили. Вот ходит такой замечательный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более, правительству очень сильно не хватает ярких спикеров", - рассказал представитель команды президента.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, президент с премьер-министром обсуждают кандидатуры на важные должности.

"Они дискутируют, взвешивают все плюсы и минусы", - сказал Ермак.

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"Высокие должности президент рассматривает сам, конечно, за ним всегда последнее слово. Но если команда не соглашается, он принимает это", - добавил один из источников.

Собеседник также признает системный кадровый кризис. Многих министров "просто не на кого менять". А если перевести на работу в Кабмин кого-то из глав профильных комитетов Верховной Рады, тогда обнажится уже соответствующее направление в парламенте.

21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что обещал Зеленский на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.