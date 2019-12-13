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"Есть люди за кадром" - Аваков поделился догадками о убийство Шеремета

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&quot;Есть люди за кадром&quot; - Аваков поделился догадками о убийство Шеремета
"Я не могу пока сказать больше", - Аваков о результатах расследования. Фото: УНІАН

Раскрытие дела об убийстве журналиста Павла Шеремета находится только а первой фазе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Україна" в пятницу.

"Сложнейшее преступление. Кто изготовил взрывчатку, кто изготовил маршрут? Кто подготовил разведку? Мы видим разведчиков, которые ходят и фотографируют камеры. Думают о путях отхода. Кто, наконец, прикрывал этих людей в течении расследования? Куда делись записи с четырех камер наблюдения, к которым полиция не могла получить доступ?

Я ставлю эти вопросы, для того, чтобы было понимание. И у меня также, как и у вас (журналистов. - Gazeta.ua), как и у следствия, есть определенное ощущение, что есть люди, которые пока находятся за кадром, вне этой схемы нашего обвинения. Которые были инициаторами или суинициаторами этого преступления.

И поэтому я еще раз говорю - это следствие не завершено. Это преступление не раскрыто. Мы находимся только в первой фазе. И это еще не вечер", - заявил Аваков.

"Вот я больше не могу сказать. Вот вы хотите из меня больше, я не могу пока сказать", - добавил министр.

"Обычно, взрыв расследуют, как теракт. Тогда это Служба безопасности. Как убийство, тогда это расследует полиция. В итоге прокурор определился, что расследовать это должна полиция. И мы начали собирать все эти материалы к себе - все записи камер, трафиков. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах. Нам сказали "Мы их вам отдали раньше. Странно, что вы их не получили" - "А их не было" - "Наверное там не было ничего записей". Ну это я очень упрощаю.

В течении расследования мы подозревали, что нашим подозреваемым кто-то дает информацию. Именно это было причиной того, что ми в 17-м году предельно засекретили следствие", - рассказал Аваков.

"В разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Мы внимательно на это смотрим", - также заявил руководитель МВД.

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12 декабря следователи задержали музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко - их назвали подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016-го. По версии следователей, Антоненко организовал это преступление, Кузьменко заложила взрывчатку под машину.

Кроме них в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна и Владислав Грищенко и военная медсестра Яна Дугарь. Ее суд уже отправил под круглосуточный домашний арест.

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