Если Зеленский обойдет закон, нас ждет парад скупки голосов - Кошель

Зеленский не имеет юридических оснований распустить ВР. Фото: REUTERS

Юридических оснований распустить парламент новоизбранный президент Владимир Зеленский уже не имеет. Но он может принять политическое решение.

Об этом сказал директор КИУ Алексей Кошель в эфире телеканала "112 Украина".

"Своим выходом из состава коалиции "Народный фронт" официально зафиксировал смерть парламентской коалиции... Начинается отсчет 30-дневного срока для формирования новой коалиции. Иными словами, если уважать закон, то распустить Верховную Раду сейчас невозможно.

Однако остается вероятность, что новоизбранный президент Владимир Зеленский примет не юридическое, а политическое решение о роспуске Верховной Рады. Он может опираться на то, что есть большой уровень недоверия к Верховной Раде, может искать политических союзников.

Вопросы работы парламента и прекращение его полномочий нужно рассматривать в контексте не политических выгод, а необходимости. Убежден, что такой шаг делать не стоит. Если будет политическое решение о роспуске Верховной Рады, то досрочные выборы состоятся по смешанной системе. Это означает, что в ближайшие 2 месяца мы будем видеть парад скупки голосов", - пояснил Бала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского видят все основания для роспуска Рады

17 мая фракция "Народного фронта" объявила о выходе из парламентской коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. С прекращением существования парламентского большинства Верховной Раде дается 30 дней, чтобы сформировать новую коалицию. Это делает невозможным роспуск парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Потому что сделать это можно не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.