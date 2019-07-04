"Если закон о люстрации отменят - в правительство придут люди Януковича" - Сюмар

Закон "Об очистке власти", который обеспечил люстрацию чиновников правительства Януковича, пытаются отменить до 21 июля.

Об этом заявила народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая вместе с другими депутатами встретилась с председателем Конституционного суда Украины перед началом судебного заседания.

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар вместе с другими депутатами встретилась с председателем Конституционного суда Украины

"Ключевая задача - это отменить закон о люстрации до 21 июля. Ибо с 22 июля Конституционный суд уходит в отпуск. А после выборов будет формироваться правительство. И очевидно в правительство хотят попасть люстрованные по состоянию на сейчас чиновники еще времен Януковича. Эти люди хотят прилететь из Москвы в Украину, они хотят занять здесь ключевые должности в государстве. Надо понимать, что тогда Москва фактически вернется в украинскую власть, и это будет гибридный захват украинской власти", - отметила Виктория Сюмар.

Она также сообщила, что сегодня не ожидается окончательное решение по этому вопросу, и это является тактической победой активистов, собравшихся под стенами Конституционного суда.

"Председатель Конституционного суда сообщила, что сегодня отсутствуют несколько судей, и это означает, что рассмотрение этих дел будет промежуточным. То есть окончательное решение сегодня Конституционный суд, по крайней мере, не намерен принимать. Я думаю, что это результат активного общественного давления и это очень существенно. Поэтому сегодня это маленькая тактическая победа. Но, конечно, надо быть бдительными, нужно быть здесь, чтобы это было лишь промежуточное заседание. Чтобы окончательное решение было принято в пользу того, чтобы закон о люстрации был сохранен", - убеждена Виктория Сюмар.