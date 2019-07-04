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четверг, 04 июля 2019 11:47

"Если закон о люстрации отменят - в правительство придут люди Януковича" - Сюмар

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Закон "Об очистке власти", который обеспечил люстрацию чиновников правительства Януковича, пытаются отменить до 21 июля.

Об этом заявила народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая вместе с другими депутатами встретилась с председателем Конституционного суда Украины перед началом судебного заседания.

  Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар вместе с другими депутатами встретилась с председателем Конституционного суда Украины
Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар вместе с другими депутатами встретилась с председателем Конституционного суда Украины

"Ключевая задача - это отменить закон о люстрации до 21 июля. Ибо с 22 июля Конституционный суд уходит в отпуск. А после выборов будет формироваться правительство. И очевидно в правительство хотят попасть люстрованные по состоянию на сейчас чиновники еще времен Януковича. Эти люди хотят прилететь из Москвы в Украину, они хотят занять здесь ключевые должности в государстве. Надо понимать, что тогда Москва фактически вернется в украинскую власть, и это будет гибридный захват украинской власти", - отметила Виктория Сюмар.

Она также сообщила, что сегодня не ожидается окончательное решение по этому вопросу, и это является тактической победой активистов, собравшихся под стенами Конституционного суда.

"Председатель Конституционного суда сообщила, что сегодня отсутствуют несколько судей, и это означает, что рассмотрение этих дел будет промежуточным. То есть окончательное решение сегодня Конституционный суд, по крайней мере, не намерен принимать. Я думаю, что это результат активного общественного давления и это очень существенно. Поэтому сегодня это маленькая тактическая победа. Но, конечно, надо быть бдительными, нужно быть здесь, чтобы это было лишь промежуточное заседание. Чтобы окончательное решение было принято в пользу того, чтобы закон о люстрации был сохранен", - убеждена Виктория Сюмар.

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Дата
04
июля

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