Если президент захватит полноту власти, он не добудет до конца своей каденции

Если у президента Зеленский не будет однопартийного большинства в парламенте, он политик проживет намного больше, чем если она у него будет, - считает поэтесса Евгения Чуприна. Об этом она сказала в интервью Gazeta.ua комментируя намерения партии "Слуга народа" создать в парламенте однопартийное большинство.

- Клоуны не всегда бывают разумными. Я боюсь, что Зеленский - не исключение. Он не оценивает ситуацию когда хочет создать большинство. Он не должен захватывать полноту власти. Потому что его вынесут на вилах. Зато если он будет декоративным элементом, говорить: "Ребята, я не имею полномочий", то может продержаться даже до конца срока. Если у него не будет большинства, он проживет намного больше, чем если оно у него будет.

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Сейчас люди, которые за него голосовали, говорят: он очень хочет что-то улучшить, но ему не дает парламент. Что они будут говорить, когда у него будет большинство? Его же топить начнут. Он на чем вылез: все политики топили друг друга, а его никто не топил, потому что думали: прикол.

Фракция "Слуга народу" в случае получения более 226 голосов будет иметь права коалиции. Об этом сказал бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. "В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народу" в случае получения большинства депутатов парламента имеет право коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - сказал Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции. "У "Слуги народа" нет иного варианта: либо они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, либо продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал Магера, добавив, что коалиционного соглашения в новой Верховной Раде также не требуется.