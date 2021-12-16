Если падет украинская армия, падут и границы западных стран - Зеленский

Зеленский напомнил ЕС об опасности России. Фото: Reuters

Поддерживая Украину, ЕС также защищает собственные границы.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе, сообщает Офис президента.

Страны Евросоюза должны понимать последствия наступления России.

"Они прежде всего думали о безопасности в Украине. Почему? Не потому, что все государства являются патриотами Украины. Они должны быть патриотами своих государств. Но они знают, если будет нарушен суверенитет нашего государства, если упадет наша армия - упадут их границы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с началом российской агрессии никто из европейских государств не думал о бизнесе и возможных экономических последствиях. Поэтому они вводили санкции против России не только по вопросам безопасности Украины.

Зеленский выразил благодарность европейским странам за поддержку.

Германия и Франция играют в Нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Восточного партнерства" заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.