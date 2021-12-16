Если падет украинская армия, падут и границы западных стран - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 441
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 891
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 792
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 7164
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 5265
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 810
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 774
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4635
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1809
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 756
Фото
Все фото
4
3
3
3
3
&quot;Вице-спикер Кондратенко&quot; - обновленный канал &quot;Рада&quot; начал работу с залетов
"Вице-спикер Кондратенко" - обновленный канал "Рада" начал работу с залетов
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – &quot;слуги народа&quot; готовятся к новогоднему корпоративу
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – "слуги народа" готовятся к новогоднему корпоративу
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Нардеп потолкался с охраной в Раде
Нардеп потолкался с охраной в Раде
Видео
Все видео
Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и "слуги" нарушают ПДД
Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и "слуги" нарушают ПДД
Телеканал "Рада" будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ
Телеканал "Рада" будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
Рада дала добро на военные учения с НАТО: что планируют
Рада дала добро на военные учения с НАТО: что планируют
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1791
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3582
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6246
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1521
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4626
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 765
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
четверг, 16 декабря 2021 08:51

Если падет украинская армия, падут и границы западных стран - Зеленский

2 Комментировать
Если падет украинская армия, падут и границы западных стран - Зеленский
Зеленский напомнил ЕС об опасности России. Фото: Reuters

Поддерживая Украину, ЕС также защищает собственные границы.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе, сообщает Офис президента.

Страны Евросоюза должны понимать последствия наступления России.

"Они прежде всего думали о безопасности в Украине. Почему? Не потому, что все государства являются патриотами Украины. Они должны быть патриотами своих государств. Но они знают, если будет нарушен суверенитет нашего государства, если упадет наша армия - упадут их границы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с началом российской агрессии никто из европейских государств не думал о бизнесе и возможных экономических последствиях. Поэтому они вводили санкции против России не только по вопросам безопасности Украины.

Зеленский выразил благодарность европейским странам за поддержку.

Германия и Франция играют в Нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Восточного партнерства" заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Если падет украинская армия, падут и границы западных стран - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Пастор поднял восстание против диктаторов

Самое читаемое
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 15561
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 14427
&quot;Ломаченко подтвердил, что не любит Украину&quot; - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 11268
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 9072
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 7173
Политика
"40 до 40". Рейтинг украинских политиков
"40 до 40". Рейтинг украинских политиков
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ Просмотров: 9
Украинский Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую
Украинский Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую Просмотров: 54
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
 1 Просмотров: 441
"Россия – сторона конфликта, а не посредник" – Урсула фон дер Ляен
"Россия – сторона конфликта, а не посредник" – Урсула фон дер Ляен Просмотров: 405
Больше всего комментируют
7
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
3
Новоназначенный заместитель Ермака будет "запускать экономику"
3
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
Голосов: 9889
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть