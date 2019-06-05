Если на мажоритарке делать ставку на мэров вроде Дикого из Белой Церкви, проигрыш обеспечен - Голобуцкий

 
Ексклюзивы
1/5
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 225
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 2034
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4599
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3177
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2133
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7551
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1143
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4645
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 162
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 450
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3555
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31654
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1125
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 16:00

Если на мажоритарке делать ставку на мэров вроде Дикого из Белой Церкви, проигрыш обеспечен - Голобуцкий

  Комментировать
Если на мажоритарке делать ставку на мэров вроде Дикого из Белой Церкви, проигрыш обеспечен - Голобуцкий
Политтехнолог Алексей Голобуцкий сказал, что люди критически не хотят голосовать за старых, дискредитированных вдоль и поперек коррупционеров. Фото: Радіо Свобода

На парламентских выборах в мажоритарных округах политическим силам лучше не делать ставку на "местных князьков" с испорченной репутацией. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"На этих парламентских выборах едва ли не у всех участников одна и та же проблема: кадры. И хотя значительное количество партий идет под лозунгом "выбирайте новые лица" - новых лиц на самом деле очень мало. Скажем, у того же "Слуги народа" просто нет выбора, потому что совершенно пустой кадровый резерв - поэтому там подход к формированию списка сугубо деловой и список наполняется не просто "старыми лицами", а совсем старыми и почти забытыми. Другие партии просто рассчитывают на "проверенные кадры" - преимущественно чиновников и мэров на местах. В общем, это вполне логично: работает надежда, что те достаточно хорошо "засеяли" свои округа, чтобы на этом ресурсе одержать победу.

Но это - роковая ошибка", - уверен политтехнолог.

Он убежден, что избиратель не будет поддерживать "опытных", потому что они "персонифицируются с конкретными невыполненными обещаниями, с коррупцией и уголовными делами, в которых дохозяйничались в послемайданной период".

"Далеко ходить не надо. Кто, например, готовится идти в Верховную Раду по мажоритарке в Белой Церкви? Как я понимаю, одна из крупных партий планирует сделать ставку на городского голову Геннадия Дикого. Но кто-то реально оценивал негативный шлейф, который есть у Дикого? Деятельностью городского головы заинтересовалось НАБУ, провели обыски, возбуждено несколько уголовных дел. Потому что как-то очень синхронно начали расцветать компании с орбиты Дикого, как только исполком горсовета поднял тарифы на отопление, проезд в автотранспорте или коммунальные услуги", - написал Алексей Голобуцкий.

Он добавил, что "выводы относительно обоснованности подозрений Геннадию Дикому в дерибане городского бюджета еще впереди". "В сети уже появились красноречивые видеоролики о деятельности Белоцерковского городского головы далеко за пределами законности. И далее кампания против него будет только набирать обороты. И это не чернуха, на которую можно не обращать внимания. Местные СМИ обо всех этих фактах пишут давно и довольно откровенно", - отметил эксперт.

По его словам, "рейтинг Дикого пока реальный, но он существует только "по инерции", пока нет сильных соперников".

"Скажем, до сих пор ничего не слышно о выдвиженцах по Белой Церкви от новоизбранного президента или от партии "Сила и честь" Игоря Смешко, который в первом туре президентских выборов занял по Белоцерковском округе третье место.

Очевидно, что кандидаты, которые пойдут на выборы под флагами Смешко или Зеленского, довольно легко обыгрывают Дикого. Ведь за мэром тянется шлейф коррупционных скандалов, его будут активно уничтожать со всех сторон, поэтому поддержка постоянно будет снижаться. Поэтому странно, что кто-то еще делает ставку на кандидата без реальных шансов на победу", - констатирует Голобуцкий.

Он считает, что собственно для Дикого этот проигрыш не будет фатальным, потому что он останется мэром, "а вот для партии, которая сделает на него ставку, это минус один штык в парламенте". "При том каждый такой "минус один" может иметь решающее значение. Несколько таких ставок на "Диких", как в Белой Церкви, - и Зеленский точно получит полностью подконтрольный парламент. Просто потому, что люди критически не хотят голосовать за старых, дискредитированных вдоль и поперек коррупционеров", - резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, Геннадий Дикий был избран городским головой города Белая Церковь в 2015 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Если на мажоритарке делать ставку на мэров вроде Дикого из Белой Церкви, проигрыш обеспечен - Голобуцкий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 16 Просмотров: 39027
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 20170
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 13608
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 12411
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
3
 Просмотров: 10936
Политика
Зеленский анонсировал смерть российского имперского проекта
Зеленский анонсировал смерть российского имперского проекта Просмотров: 405
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
 Просмотров: 225
Банкира, которого обвинили в краже 100 млн грн, выпустили под "честное слово"
Банкира, которого обвинили в краже 100 млн грн, выпустили под "честное слово" Просмотров: 306
Подозреваемая в терроризме Савченко идет на выборы
Подозреваемая в терроризме Савченко идет на выборы Просмотров: 1260
Возвращение России в ПАСЕ: Арьев считает, что Ассамблея теряет силу
Возвращение России в ПАСЕ: Арьев считает, что Ассамблея теряет силу Просмотров: 495
Больше всего комментируют
16
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
6
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
Голосов: 1920
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua