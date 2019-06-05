Если на мажоритарке делать ставку на мэров вроде Дикого из Белой Церкви, проигрыш обеспечен - Голобуцкий

Политтехнолог Алексей Голобуцкий сказал, что люди критически не хотят голосовать за старых, дискредитированных вдоль и поперек коррупционеров. Фото: Радіо Свобода

На парламентских выборах в мажоритарных округах политическим силам лучше не делать ставку на "местных князьков" с испорченной репутацией. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"На этих парламентских выборах едва ли не у всех участников одна и та же проблема: кадры. И хотя значительное количество партий идет под лозунгом "выбирайте новые лица" - новых лиц на самом деле очень мало. Скажем, у того же "Слуги народа" просто нет выбора, потому что совершенно пустой кадровый резерв - поэтому там подход к формированию списка сугубо деловой и список наполняется не просто "старыми лицами", а совсем старыми и почти забытыми. Другие партии просто рассчитывают на "проверенные кадры" - преимущественно чиновников и мэров на местах. В общем, это вполне логично: работает надежда, что те достаточно хорошо "засеяли" свои округа, чтобы на этом ресурсе одержать победу.

Но это - роковая ошибка", - уверен политтехнолог.

Он убежден, что избиратель не будет поддерживать "опытных", потому что они "персонифицируются с конкретными невыполненными обещаниями, с коррупцией и уголовными делами, в которых дохозяйничались в послемайданной период".

"Далеко ходить не надо. Кто, например, готовится идти в Верховную Раду по мажоритарке в Белой Церкви? Как я понимаю, одна из крупных партий планирует сделать ставку на городского голову Геннадия Дикого. Но кто-то реально оценивал негативный шлейф, который есть у Дикого? Деятельностью городского головы заинтересовалось НАБУ, провели обыски, возбуждено несколько уголовных дел. Потому что как-то очень синхронно начали расцветать компании с орбиты Дикого, как только исполком горсовета поднял тарифы на отопление, проезд в автотранспорте или коммунальные услуги", - написал Алексей Голобуцкий.

Он добавил, что "выводы относительно обоснованности подозрений Геннадию Дикому в дерибане городского бюджета еще впереди". "В сети уже появились красноречивые видеоролики о деятельности Белоцерковского городского головы далеко за пределами законности. И далее кампания против него будет только набирать обороты. И это не чернуха, на которую можно не обращать внимания. Местные СМИ обо всех этих фактах пишут давно и довольно откровенно", - отметил эксперт.

По его словам, "рейтинг Дикого пока реальный, но он существует только "по инерции", пока нет сильных соперников".

"Скажем, до сих пор ничего не слышно о выдвиженцах по Белой Церкви от новоизбранного президента или от партии "Сила и честь" Игоря Смешко, который в первом туре президентских выборов занял по Белоцерковском округе третье место.

Очевидно, что кандидаты, которые пойдут на выборы под флагами Смешко или Зеленского, довольно легко обыгрывают Дикого. Ведь за мэром тянется шлейф коррупционных скандалов, его будут активно уничтожать со всех сторон, поэтому поддержка постоянно будет снижаться. Поэтому странно, что кто-то еще делает ставку на кандидата без реальных шансов на победу", - констатирует Голобуцкий.

Он считает, что собственно для Дикого этот проигрыш не будет фатальным, потому что он останется мэром, "а вот для партии, которая сделает на него ставку, это минус один штык в парламенте". "При том каждый такой "минус один" может иметь решающее значение. Несколько таких ставок на "Диких", как в Белой Церкви, - и Зеленский точно получит полностью подконтрольный парламент. Просто потому, что люди критически не хотят голосовать за старых, дискредитированных вдоль и поперек коррупционеров", - резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, Геннадий Дикий был избран городским головой города Белая Церковь в 2015 году.