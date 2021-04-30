"Еще Зеленского уволить - и за***сь день" - сети о заявлении Мендель

30 апреля в Офисе президента сообщили, что пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Она продолжит работать с Владимиром Зеленским как советник по международным коммуникациям.

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В сентябре 2019-го "Радіо Свобода" опубликовало видео, на котором пресс-секретарь президента препятствует работе журналиста Сергея Андрушко. Он пытался задать вопрос Зеленскому и тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Пресс-секретарь физически препятствовала — отталкивала журналиста и хватала за микрофон. Охранники оттягивали журналиста в сторону. Тогда журналистское сообщество призвало уволить Мендель за ее непрофессиональное поведение. Журналист Данило Яневский написал на пресс-секретаря президента заявление в полицию о совершении преступления. А журналист Сергей Гришин принес с коллегами на Банковую поводок, ошейник и намордник. В том же месяце на форуме YES Мендель оттянула корреспондента "Радио Свободная Европа" Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.