Еще один вице-премьер подал в отставку

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруський подал в отставку.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", – написал Мельничук в Telegram.
Верховная Рада назначила Уруського на должность в правительстве в июле 2020 года.
На этой неделе парламент должен рассмотреть кадровые изменения в правительстве, заявляли во фракции "Слуга народа".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ждем новых коллег с присягой в парламенте" - в президентской фракции уже объявили результаты выборов
1 ноября вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении.
В президентской команде определились с кандидатами в замену нескольким министрам.
Комментарии