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понедельник, 01 ноября 2021 12:43

Еще один вице-премьер подал в отставку

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Еще один вице-премьер подал в отставку
Верховная Рада назначила Уруського вице-премьером в июле прошлого года. Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруський подал в отставку.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", – написал Мельничук в Telegram.

Верховная Рада назначила Уруського на должность в правительстве в июле 2020 года.

На этой неделе парламент должен рассмотреть кадровые изменения в правительстве, заявляли во фракции "Слуга народа".

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1 ноября вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении.

В президентской команде определились с кандидатами в замену нескольким министрам.

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