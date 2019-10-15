Еще один "слуга народа" принял присягу в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Копыленко принес присягу.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Копыленко принял присягу в Верховной Раде.

Копыленко шел в парламент 135-м по списку.

Попал в ВР после того, как нардепа- "слугу" Анну Коваленко назначено на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Копыленко работал директором Института законодательства Верховной Рады.

По данным сайта парламента фракция "СН" насчитывает 251 депутата.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".