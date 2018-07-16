Еще один нардеп объявил о походе в президенты

Виталий Куприй - четвертый нардеп, который объявил о своих президентских амбициях. Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат Виталий Куприй выходит из партии "Укроп" и намерен баллотироваться в президенты.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Я решил выйти из партии "Укроп" и самостоятельно бороться за пост президента Украины. К этому меня побудило общение с тысячами рядовых украинцев. Они хотят видеть на главной должности государства независимого молодого политика, который не запятнан в коррупционных скандалах и способен обеспечить справедливость. Я готов взять на себя ответственность за изменения в стране, чтобы существенно улучшить качество жизни людей уже в ближайшее время...

Я чувствую, что смогу стать лидером отдельной политической силы, которая будет решительно действовать, чтобы победить в войне, остановить коррупцию, в разы поднять социальное обеспечение народа. Для этого мне нужно самостоятельно формировать свою команду, идеологию и стратегию действий. Главное слушать и слышать своих избирателей, не изменять никогда национальным интересам и упорно работать на благо людей", - подчеркнул Куприй.

Он отметил, что уже имеет команду, и призвал патриотов присоединяться к ней.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года. О желании баллотироваться в президенты уже заявили лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и народные депутаты Виктор Чумак и Юрий Деревянко. Также о намерениях баллотироваться заявил журналист Дмитрий Гнап и певец Иво Бобул.