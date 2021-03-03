Еще один город просит Зеленского запретить ОПЗЖ и партию Шария

Депутаты просят руководство государства принять законопроекты, которые бы запретили фактическую деятельность этих партий. Фото: president.gov.ua

Депутаты Каменец-Подольского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и секретарю СНБО с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария.

Об этом говорится на сайте Каменец-Подольского городского совета. Депутаты просят руководство государства принять законопроекты, которые бы запретили фактическую деятельность этих партий как таких, что "отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора".

"Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства", - говорится в обращении.

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Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому, Верховной Раде, Министерству юстиции и Совету национальной безопасности и обороны с просьбой запретить деятельность ОПЗЖ и партии Шария. В Ивано-Франковске депутаты горсовета проголосовали за аналогичное обращение.