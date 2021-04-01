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четверг, 01 апреля 2021 14:23

Еще двух "защитников Стерненка" отправили под домашний арест

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Еще двух &quot;защитников Стерненка&quot; отправили под домашний арест
По версии прокуратуры, Гаджимурадов поджег аэрозольный баллончик и направил пламя на табличку. Фото: Reuters

Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест двух участников протестов на поддержку осужденного Сергея Стерненка под Офисом президента. Давида Гаджимурадова и Артема Лисовця подозревают в поджоге таблички с надписью "Президент Украины".

Сообщают "Ґрати".

По версии прокуратуры, около 20:00 20 марта Гаджимурадов поджег аэрозольный баллончик и направил пламя на табличку.

Прокурор просил отправить подозреваемых под круглосуточный домашний арест. Отмечал риски побега, укрывательства, давления на свидетелей и других участников акции, уничтожение переписок и видео с места происшествия.

Адвокаты обоих подозреваемых называли риски необоснованными и просили не удовлетворять ходатайство прокурора.

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Кроме того, они отметили, что свидетели по делу - полицейские, а основными доказательствами, по данным защиты, является протокол допроса свидетеля-полицейского, видео и осмотр места происшествия.

20 марта под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненка, осужденного за похищение депутата.

По факту событий у ОП открыли уголовное производство. Повреждения здания Офиса президента оценивается в 2 млн грн.

Трем активистам - ветеранам Владу Сорду и Евгению Строканю, а также председателю инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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