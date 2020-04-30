"ЕС" требует ввести массовое тестирование украинцев на Covid-19

Петр Порошенко хочет ввести в Украине массовое тестирование на коронавирус. Фото: eurosolidarity.org

Украина среди других стран Европы имеет самый низкий уровень тестирования на коронавирус в расчете на миллион населения. Количество тестирований надо немедленно увеличить, они должны быть бесплатными и проводиться как минимум для всех групп риска. Прежде всего для медиков, которые составляют пятую часть среди всех подтвержденных заболевших коронавирусом. Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко. Он призвал принять законопроект 3380 и ввести тестирования групп риска, прежде всего медицинских работников.

"Врачи сейчас остаются незащищенными. Тяжелая ситуация со средствами защиты. По средствам защиты остаются на 4-5 дней.

Вчера прибыл самолет, где мой фонд закупил 42,5 тыс. защитных костюмов высокого качества. Сегодня в 20.30 прибывает еще один самолет с 42,5 тыс. костюмов. На этой неделе еще будет третий самолет. Мы должны сделать так, чтобы каждый врач был уверен и защищен", - сообщил Порошенко.

"Необходимо решать вопросы тестирования. У нас на сегодня наиболее низкое среди стран в Европе количество тестирований на миллион населения. Где обещанные миллионы тестов? Где обещанный механизм и алгоритм, что каждый без всякой помехи может быть тестируемый? Я требую, чтобы уже с мая месяца каждый, кто поступает в больницу, обязательно и бесплатно был протестирован. Мы сейчас готовы закупить эти тесты, в Китае они стоят от 5 до 12 долларов. Начался выпуск отечественных тестов, есть лаборатории", - отмечает Порошенко.

"Мы просим законопроект 3380, который нормирует и обеспечивает надлежащее тестирование, чтобы мы также собрали подписи и рассмотрели его сегодня", - отметил Петр Порошенко.