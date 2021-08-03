"ЕС" требует от власти скорейшего расследования гибели Шишова

Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа. Фото: ua.news

"Европейская Солидарность" шокирована трагедией, произошедшей с главой Белорусского дома Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве. Мы требуем от украинских правоохранителей детального, быстрого, профессионального и беспристрастного расследования этой трагедии.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Виталий Шишов помогал белорусским оппозиционерам и боролся с режимом Лукашенко. Нельзя исключать, что он мог быть объектом охоты белорусского КГБ.

Мы требуем от украинской власти, которая сдала белорусским спецслужбам вагнеровцев, которая причастна к похищению Чауса на территории дружественной Молдовы, расследования, в первую очередь на предмет того, не могли ли быть причастны к этой трагедии спецслужбы другой страны. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности государства, безопасность граждан, власти используют спецслужбы для похищения людей и борьбы с оппозицией.

Пресс-служба "Европейской Солидарности"