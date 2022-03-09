ЕС расширил санкции против российских олигархов

ЕС расширил санкции против России Фото: pravda.com.ua

ЕС введет санкции против еще 160-ти россиян. В списке – олигархи и члены Совета Федерации РФ.

Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

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"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек: олигархи, члены Совета Федерации РФ, банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов", – написала.

Представители 27 государств-членов ЕС приняли ряд новых санкций, затрагивающих морской сектор и сектор криптовалют. Три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT. Дополнительные санкции, относящиеся к физическим и юридическим лицам в России и Беларуси. Это российские руководители, олигархи и члены их семей