ЕС прекращает санкции против экс-главы администрации Януковича

Клюев с 2014-го находится в розыске СБУ. Фото: blog.i.ua

Европейский Союз решил исключить из списка санкций Андрея Клюева, экс-главу Администрации президента Януковича.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Евросоюз решил удалить Андрея Клюева из списка санкций, но Янукович и 11 других остаются еще на один год", - написал он.

Журналист добавил, что это решение будет официально оформлено на следующей неделе.

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Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев с 28 февраля 2014-го находится в розыске Службы безопасности Украины. Проживает на территории России. В Украине его подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных статьей "Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций", статьей "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Суд Европейского Союза отменил некоторые санкции против Клюева. При этом до марта 2019-го действует запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза. Эти санкции могут продлить.