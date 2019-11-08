ЕС попросила Разумкова защитить свободу слова в Украине

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов: "Законопроект об уголовной ответственности для журналистов может быть использован исключительно с одной целью - свернуть свободу слова в Украине"

Свобода слова в Украине оказалась под угрозой, на демократические СМИ осуществляются атаки силовиков, одиозные персонажи команды Януковича откровенно угрожают изданиям с международной репутацией, а представители президентского монобольшинства инициируют законодательные инициативы, подобные "диктаторским законам" 16 января.

Об этом депутаты фракции "Европейская Солидарность" говорили во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Встреча была инициирована депутатами фракции после того, как были осуществлены обыски владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

"События последних недель в сфере свободы слова вызывают серьезную тревогу у всех, кто понимает, что Украина не Россия. Мы видим попытки полностью развернуть Украину к путинской модели государственного управления. Это обыски на оппозиционных телевизионных каналах, это и предложения законопроектов, которые имеют целью загнать в рамки журналистское сообщество, загнать в рамки свободу слова в Украине", - заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Первое - это предложения команды Зеленского внести изменения в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности журналистов за якобы манипуляции. Ни в одной демократической стране мира такого нет. Ответственность за публикацию и выдачу в эфир ложной информации и сейчас предусмотрена украинским законодательством. Мы все видели атаку на судебную систему, мы видим концентрацию руководства правоохранительными органами, - поэтому этот законопроект об уголовной ответственности для журналистов может быть использован исключительно с одной целью - свернуть свободу слова в Украине", - убежден Артур Герасимов.

Он сообщил, что во время встречи с председателем ВР также обсудили инициативу депутатов большинства относительно законопроекта о средствах массовой информации.

"Как говорится, дьявол кроется в деталях и в мелком шрифте. В этом законопроекте предлагается применять принципы так называемого фэйр-плей. Но существуют обоснованные подозрения, что это будет использовано для того, чтобы вернуть финансово-налоговые давления, которые существовали в конце 90-х и в начале 2000-х. Все помнят, как тогда через налоговую могли закрывать СМИ, особенно оппозиционные, могли редактировать их политику, могли отпугивать рекламодателей", - предостерегает депутат.