ЕС похвалил судебную реформу и пообещал за это денег

Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша от ЕС. Фото: pixabay.com

В первой половине текущего месяца Украина получит от Брюсселя хорошие новости относительно транша Международного валютного фонда.

Страна проделала хорошую работу, изменив некоторые вещи к лучшему, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "Суспільне". Особенно это касается судебной реформы и высококвалифицированного совета судей.

"Макрофинансовая помощь Евросоюза политически связана с программой МВФ. Комиссия в Брюсселе сейчас ждет подтверждения от фонда. Все помнят о дедлайнах, и я уверен, что в ближайшие дни мы услышим хорошие новости", — сказал он.

Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

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В мае Маасикас назвал судебную реформу важнейшим фактором экономического развития Украины и одним из главных ее шагов на пути в Евросоюз. Он напомнил, что Украина пользуется широкой поддержкой в процессе реформирования со стороны международных партнеров. В частности Европа предоставляет экспертов, а при необходимости выделяет средства.