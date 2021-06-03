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четверг, 03 июня 2021 21:12

"ЕС" осудила сексистские высказывания Дедюхина

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&quot;ЕС&quot; осудила сексистские высказывания Дедюхина
В "ЕС" решительно осуждают сексистские высказывания Александра Дедюхина.

"Европейская Солидарность" осуждает сексистские высказывания депутата Полтавского горсовета Александра Дедюхина, которые вызвали возмущение в обществе.

В партии убеждены, что такое мнение однозначно является неправильным.

В "ЕС" заявляют, что позиция Дедюхина не имеет никакого отношения к официальной позиции партии. Ведь "Европейская Солидарность" всегда выступала за равноправные отношения между мужчинами и женщинами, а также право выбора каждого человека.

Партия считает, что высказывания Александра Дедюхина дискредитируют "Европейскую Солидарность", и его слова будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Полтавской территориальной организации партии.

"Европейская Солидарность"
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Дата
03
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