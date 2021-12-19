ЕС обязательно должен участвовать в обсуждении безопасности в Европе – Боррель

ЕС должен являться неотъемлемой частью таких дискуссий. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал предложенные Россией гарантии по безопасности в Европе. По его словам, Евросоюз обязательно должен участвовать в обсуждении этих и подобных предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Борреля.

"ЕС, конечно же, должен быть за столом любого обсуждения архитектуры европейской безопасности. В эту пятницу МИД России опубликовал проект предложения по гарантиям безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Понятно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - заявил он.

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Глава европейской дипломатии отметил, что Хельсинское соглашение и Парижская хартия предложили основные принципы, на основе которых можно было строить европейскую безопасность в течение последних 50 лет.

"ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией", - добавил Боррель.

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