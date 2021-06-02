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"ЕС" не работает сегодня на реальное объединение, а работает на Терехова – экс-депутат

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&quot;ЕС&quot; не работает сегодня на реальное объединение, а работает на Терехова – экс-депутат
Экс-депутат Дмитрий Маринин: "Порошенко и его политтехнологи работают на Терехова. Им не нужен единый кандидат"

Процесс объединения вокруг единого кандидата в мэры Харькова от так называемых демократических сил сегодня не более чем профанация. Поскольку "Европейская Солидарность" Петра Порошенко сегодня работает не на объединение, а исключительно на и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

Об этом в эксклюзивном интервью "Первому Свободному" рассказал экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин.

Отвечая на вопрос о том, были ли какие-либо переговоры с "ЕС" по поводу выдвижения его как единого кандидата от демократических сил и вообще ситуации вокруг объединения, Маринин ответил: "Ко мне никто не обращался. Но люди, которые участвуют в этом процессе, рассказали мне, почему меня никто не приглашал. Отговорка довольно глупая: это то, что я беспартийный, а они якобы собирают демократические партии для объединения. То есть, если человек беспартийный, значит он не может быть поддержан политическими демократическими силами на выборах мэра Харькова".

При этом, по его словам, реальная причина в том, что "Европейская Солидарность", которая инициировала объединение вокруг единого кандидата, не работает сегодня на реальное объединение, на реального сильного кандидата.

"Очевидно, что "ЕС" работает на Терехова. Потому в итоге их объединение вокруг единого кандидата будет либо профанацией, и они снова выдвинут какого-то технического кандидата, типа Олега Абрамичева, который был на прошлых выборах мэра от "ЕС". Либо не выберут никого и опять пойдут несколькими колоннами дальше на выборы", - отметил Маринин.

Кроме того, он напомнил, что "ЕС" в Харьковском горсовете, которая проголосовала за секретаря Терехова, не может быть демократической силой.

"Я считаю ее частной структурой олигарха Порошенко. На выборах они будут играть только на Терехова. Исключительно на него. Потому что Терехова поддерживает беглый российский олигарх и друг покойного Геннадия Кернеса Павел Фукс, которому Порошенко в свое время дал украинское гражданство. И я больше, чем уверен, что Порошенко не интересует Харьков как таковой. Его интересует хороший результат на предстоящих президентских выборах от Харькова. И я уверен в том, что Фукс ему это пообещал при мэре Терехове", - подытожил политик.

Напомним, Дмитрий Маринин намерен баллотироваться на должность мэра Харькова как проевропейский кандидат и прогнозирует настоящую бойню на выборах мэра Харькова, поскольку город является лакомым кусочком.

Как ранее писал "Первый свободный", за полгода до досрочных выборов харьковского городского головы среди проевропейских политических сил города все чаще звучит идея выдвижения единого для них кандидата. Однако, учитывая непреодолимые внутренние противоречия, реализация такого сценария выглядит крайне маловероятной.

Также политическая партия "Демократична сокира" опубликовала меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между политическими партиями в Харькове с целью выдвижения единого кандидата на должность городского головы Харькова. Однако пока неизвестные подписанты данного меморандума.

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02
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