Ермак второй раз за неделю переговорил с Салливаном

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак второй раз за неделю поговорил по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили ситуацию с агрессией России.
Об этом Ермак сообщил Twitter.
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"Продолжили предметное обсуждение с Салливаном текущей ситуации вокруг Украины и перспектив ее деэскалации. Обменялись мнениями по поводу дальнейших шагов политико-дипломатического урегулирования. Благодарен США за неизменную поддержку Украины", - рассказал руководитель ОП о переговорах.
Предыдущий телефонный разговор Ермака и Салливана состоялся 12 января. Тогда стороны обсудили возобновление переговоров в нормандском формате.
В конце декабря Ермак и Салливан говорили о российских войсках на границе Украины.
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