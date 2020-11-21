Ермак возьмет в советники Милованова - СМИ

Милованов станет советником Ермака. Фото: УНИАН

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Это подтвердили в окружении главы Офиса и в команде президента Владимира Зеленского, пишет Украинская правда.

Милованов работал в правительстве Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года был отправлен в отставку.

Ранее одним из советников Ермака был Игорь Уманский. До этого он занимал должность министра финансов.

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Уманский решил уйти с должности советника председателя ОП из-за несогласия с карантином выходного дня, затратами денег из "ковидного" фонда на дороги и схемы на таможне и в налоговой.

Тимофей Милованов возглавляет Киевскую школу экономики.

Недавно он заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления фин