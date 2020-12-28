Ермак спрогнозировал, когда внесут в Раду законопроект о тюремном наказании за ложь в декларации

Законопроект внесут в парламент в следующем году. Фото: president.gov.ua

Законопроект президента Владимира Зеленского косательно тюремного наказания для должностных лиц за внесение в декларацию недостоверных данных внесут в Верховную Раду в январе 2021 года.

Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами, сообщает НВ.

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После того, как Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации парламент принял 4 декабря "компромиссный" документ, который исключил из Уголовного кодекса статью, признанную КСУ неконституционной, и дополнил его новой статьей.

Новый документ вернул уголовную ответственность за данное преступление, однако предусматривал максимальное наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

23 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В октябре Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларации. Реагируя на решение КСУ, под зданием суда прошли протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" Конституционного суда. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заговорил о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства. Впоследствии судьи Конституционного суда поддержали его проект закона и выразили готовность дать разъяснения решения относительно электронного декларирования. Президент внес в Раду новый законопроект об ответственности за ложь в декларации.