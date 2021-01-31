Ермак рассказал, почему до сих пор имеет заместителя с "нечистым" прошлым

Махинации работника ОП Олега Татарова Ермак назвал событиями прошлого. Фото: Эльдар Сарахман/УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал скандал вокруг своего заместителя Олега Татарова и рассказал, как его взяли на работу.

"У меня есть кадровый департамент, который подбирает людей, периодически дает кандидатуры, проводит собеседования. На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование и профессиональный уровень Татарова нас устроил. Это стало основанием для принятия решения", - пояснил глава ОП, передает НВ.

Татарова фигурирует в расследовании аферы с квартирами для Нацгвардии, но Ермак называет это событиями прошлого.

"Обвинения имеют 4-летнюю давность и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП", - говорит Ермак.

При этом отметил, что ни при одном президенте Украины был бы немыслимым резонанс, который получило дело Татарова, как и тот факт, что фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента.

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"Это говорит о стопроцентной открытость и нулевой толерантность к коррупции. В настоящее время нет никаких препятствий. Следствие идет, но пока из того, что вижу, знаю, - есть какая-то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена и это дело оказалась в суде. Мы живем в таком информационном поле, где обвинить можно любого человека", - говорит Ермак.

Он также открестился от обвинений в том, что Офис президента мог коммуницировать по этому вопросу с генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая в последний момент заменила прокуроров по его делу.

Подозреваемый в причастности к завладению имущества Нацгвардии бывший народный депутат Максим Мыкытась дал показания о коррупционных связях действующего заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по личным мотивам.