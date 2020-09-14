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понедельник, 14 сентября 2020 00:25

Ермак раскрыл детали нового обмена пленными

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Ермак раскрыл детали нового обмена пленными
На ближайших заседаниях ТКГ будут обсуждаться конкретные даты по взаимному обмену пленными. Фото: Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в списках для взаимного обмена пленными с ОРДЛО находится с каждой стороны около 100 человек.

"На сегодняшний день на столе есть с обеих сторон где-то около сотни человек с каждой стороны", - отметил депутат в эфире телеканала "Украина".

Он также выразил надежду, что уже на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут обсуждаться конкретные даты по взаимному обмену пленными.

Кроме того, он заверил, что Красный Крест будет допущен на территорию ОРДЛО, о чем договорились на встрече советников "нормандского формата", первым этапом для начала обмена пленными.

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Участник боевых действий на Донбассе Владимир Фомицький, который пережил плен, судится с Российской Федерации. Требует компенсации за российскую агрессию на востоке Украины.

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