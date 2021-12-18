Ермак переговорил с советником Байдена

Андрей Ермак переговорил с помощником Джо Байдена. Фото: ua.news

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Стороны бговаривали, в частности, деэскалацию на границе Украины. Об этом Ермак написал в Twitter.

"В рамках постоянного диалога провел очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокированию процесса мирного урегулирования", - отметил глава ОП.

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Ермак также отметил, что очень ценит постоянное и эффективное взаимодействие Украины и США.

Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине. Финальное решение об этом примет президент США Джо Байден.