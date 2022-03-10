Эрдоган хочет продолжить быть посредником между Украиной и Россией

В Турции приветствуют встречи министров МИД. Фото: Pexels

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Джо Байденом войну в Украине.

Об этом сообщает директорат по управлению по коммуникациям администрации президента Турции.

"Турция продолжает усилия по достижению политического решения между Россией и Украиной, для страны важно иметь возможность разговаривать с обеими сторонами и быть посредником для поиска решения в случае углубления кризиса", - сказал Эрдоган.

Сегодняшнюю трехстороннюю встречу министров иностранных дел Эрдоган назвал "дипломатической победой", потому что министры получили возможность для прямой коммуникации.

Президенты также обсудили вопросы закупки Турцией 40 новых самолетов в США и модернизации существующих F-16.

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"Пора отменить все несправедливые санкции против Турции в сфере оборонной промышленности", - сказал Эрдоган.

Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров не смогли добиться договоренностей о перемирии в Украине. Об этом Кулеба сообщил на брифинге по результатам переговоров в Турции 10 марта. Переговоры продолжались почти 1,5 часа. На встречу он приехал с двумя задачами: организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для урегулирования гуманитарных вопросов.