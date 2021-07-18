Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели

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Главное последствие отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - власть снова остается наедине с народом, по крайней мере с его пассионарной частью
Об этом на своем канале "Ютюб" заявил публицист Виталий Портников.
В более чем 60 странах мира медицинский каннабис легализован. В Украине до сих пор нет закона, который помог бы двум миллионам граждан получить нужные им медицинские препараты. Пациенты и их родственники вынуждены становиться "контрабандистами" и покупать нелегально завезены лекарства
Так журналистка Янина Соколова призвала народных депутатов поддержать законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса в науке и медицине.
Отставка Авакова это не просто завершение эпохи. Это - начало построения вертикали, где будут только те, кого Зеленский считает на 100% своим человеком
Так директор Института будущего Вадим Денисенко отреагировал на отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.
Увеличение налогов - населению, малому и среднему бизнесу. Уменьшение налогов - агробаронам и игорному бизнесу. Подарки на десятки миллиардов гривен - Фирташу и владельцам теплокоммунэнерго. Все правильно. Мудрый украинский народ избрал еще тех "слуг народа"
Так 16 июля экономист Борис Кушнирук отреагировал на принятый Верховной Радой закон №3508.
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