Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели

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Главное последствие отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - власть снова остается наедине с народом, по крайней мере с его пассионарной частью

Об этом на своем канале "Ютюб" заявил публицист Виталий Портников.

Автор: https://espreso.tv/

В более чем 60 странах мира медицинский каннабис легализован. В Украине до сих пор нет закона, который помог бы двум миллионам граждан получить нужные им медицинские препараты. Пациенты и их родственники вынуждены становиться "контрабандистами" и покупать нелегально завезены лекарства

Так журналистка Янина Соколова призвала народных депутатов поддержать законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса в науке и медицине.

Автор: https://detector.media/

Отставка Авакова это не просто завершение эпохи. Это - начало построения вертикали, где будут только те, кого Зеленский считает на 100% своим человеком

Так директор Института будущего Вадим Денисенко отреагировал на отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Автор: https://interfax.com.ua/

Увеличение налогов - населению, малому и среднему бизнесу. Уменьшение налогов - агробаронам и игорному бизнесу. Подарки на десятки миллиардов гривен - Фирташу и владельцам теплокоммунэнерго. Все правильно. Мудрый украинский народ избрал еще тех "слуг народа"



Так 16 июля экономист Борис Кушнирук отреагировал на принятый Верховной Радой закон №3508.

Автор: Телеканал UATV