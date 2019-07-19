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пятница, 19 июля 2019 12:05

Епифаний вручил Ляшко Благословенную грамоту

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Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний наградил лидера Радикальной партии Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Андрей Лозовой, разместив фотографии с награждения.

"После службы в Берестечкове на Казацких могилах первый предстоятель Украинской Церкви Митрополит Епифаний наградил нашего проводника Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом. Аксиос!", - написал Лозовой.

Нардеп добавил, что Олег Валерьевич трудом на благо Православной Церкви Украины, борьбой за ее становление, четкой и жесткой позицией в ее защиту заслужил эту награду. И призвал действовать в поддержку Церкви всех украинцев.

  Лидера Радикальной партии Олега Ляшко наградили Благословенной грамотой с крестом
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко наградили Благословенной грамотой с крестом
  Лидера Радикальной партии Олега Ляшко наградили Благословенной грамотой с крестом
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко наградили Благословенной грамотой с крестом
  Лидера Радикальной партии Олега Ляшко наградили Благословенной грамотой с крестом
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко наградили Благословенной грамотой с крестом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний приняли участие в мероприятиях по случаю 368-й годовщины Берестецкой битвы.

Политик с собратьями посетил молебень в селе Пляшева Ровенской области и вместе с предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополитом Епифанием помолился за погибших во всех войнах. Признался, что для него эти места особенные, потому что его предки из рода Ляшко-Тарнавских участвовали в этой битве в составе Варвинской сотни Прилуцкого полка.

"Каждый год со своей командой мы приезжаем на эту землю, политую кровью украинцев, которая учит нас одному - надо защищать свою страну, как казаки в болоте под Берестечком стояли до последнего. В этой битве наше войско предал крымский хан так же, как Европа на прошлой неделе вернула Россию в ПАСЕ. Это должно стать для нас доказательством одного - украинцы должны надеяться только на свои силы, на свою армию, на свою экономику. И никто за нас не защитит страну, не вернет мир и наши территории", - подчеркнул Ляшко.

Слова политика вызвали шквал аплодисментов людей, присутствующих на мероприятии.

Стоит отметить, что Олег Ляшко активно защищает право украинцев на единую Православную Украинскую Церковь.

14 мая этого года Ляшко выступил с трибуны Верховной Рады. Он призвал парламент и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины. Лидер парламентской фракции подчеркнул, что создание канонической Украинской церкви является восстановлением исторической справедливости, но мы снова можем потерять свою Церковь из-за внутренних распрей.

"Боль и тревога разрывают сердце, когда читаешь новости... Амбиции, интриги, недоразумения, внутренние распри порождают угрозу раскола, потери Томоса и международной дискредитации многолетней мечты украинцев о своей Церкви. Один из главных борцов за эту мечту нашего народа, митрополит Киевский Святой Петр Могила писал: "Без согласия и общей любви рождается в доме постоянный пожар грусти и печали, а радость не приходит". А враг, который ведет против нас войну, в это время злорадствует и откупоривает шампанское", - подчеркнул политик.

Олег Ляшко призвал всех верующих поддержать митрополита Епифания и оказывать всяческую помощь поместной украинской церкви.

"Сохранение, утверждение и мировое признание нашей Церкви - важная задача для нас. И если мы выполним ее достойно - нам скажут "спасибо" дети, внуки и грядущие поколения украинцев. Мы живем в уникальное время - когда появилась впервые в нашей истории каноническая Украинская Церковь. Но достойно ли мы воспользуемся историческими обстоятельствами в пользу своего народа - зависит от милости Божией. И от каждого из нас", - подчеркнул лидер РПЛ.

Напомним, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний благословил Олега Ляшко с женой перед съездом Радикальной партии, который состоялся 10 июня.

Ранее Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний принял участие в богослужении по случаю освящения Катериновской церкви в Киеве. Это первый новый храм, который освятил предстоятель ПЦУ. На богослужении присутствовал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. После службы он отметил, что Церковь должна быть единой и задача украинцев - ее сохранить.

13 мая лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим митрополитом Епифанием и выразил ему свою поддержку.

Напомним, что согласно социологическим исследованиям в Верховную Раду проходят пять партий.

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