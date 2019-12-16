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понедельник, 16 декабря 2019 16:52

Эмануэль Макрон поедет в Москву на военный парад ко Дню Победы

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Эмануэль Макрон поедет в Москву на военный парад ко Дню Победы
Макрон собирается на парад Победы в Москву. Фото: kp.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит военный парад ко Дню Победы 9 мая 2020 в Москве.

Об этом "Эху Москвы" сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн, пишет ТСН.

"Президент (Макрон) сказал, что он будет присутствовать 9 мая на День победы в Москве. Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что так ... Не все и не всегда было легко. Но это огромная страна. Я думаю, очень важно видеть ее, не ограничиваясь Москвой и Санкт-Петербургом. очень важные культурные вопросы. Это настоящая история любви между Россией и Францией. Кроме того, отношения в научной сфере. Так что, я считаю, что мне удалось поддерживать отношения как минимум дружеские и основанные на взаимном уважении", - сказала Берманн.

Ранее борьба Макрона на выборах президента Франции против четко пророссийской Марии Ле-Пен давала иллюзию, будто Макрон будет защищать Украину, как и его предшественник. Однако, эти надежды очень быстро развеялись.

Журналисты "Россия-24" в репортаже с экономического форума в Санкт-Петербурге ярко описывают общения собственного президента с французским гостем: "Настроение у всех хороший. Между тем, когда были сделаны эти кадры и моментом, когда президенты пришли на переговоры с участием делегаций, прошло минимум 15 минут. И судя по всему, Путин и Макрон это время беседовали с глазу на глаз".

Именно встречи с Путиным один - наиболее опасны, так считают многие эксперты. Он, отмечает Виталий Портников, опытный чекист, в том числе почти всю жизнь пытался вербовать или запугать.

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"После встречи с Путиным Виктор Янукович согласился затормозить европейскую интеграцию Украины, после встречи с Путиным президент Армении Серж Саргсян отказался от европейской интеграции Армении, он отказался от Соглашения об ассоциации, он согласился с подписанием Соглашения о вступлении Армении в Евразийский экономический союз, о чем даже и мысли не было до этой встречи ", - сказал Портников.

Макрон после встречи с Путиным наедине риторику тоже изменил. Дружественность Макрона совпала с погромами и французской кризисом под кодовым названием "желтые жилеты", движение которых многократно связывали с россиянами. А дочь прессекретар Путина Лиза Пескова вообще открыто фотографировалась среди протестантов.

Власти Франции отменили пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки. Верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делева подал в отставку

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