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понедельник, 01 февраля 2021 01:27

Елизавета II встретится с Байденом и лидерами G7

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Елизавета II встретится с Байденом и лидерами G7

Королева Елизавета примет нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки" в июне.

Об этом сообщает Sunday Times и Reuters.

Описывая это как прием "мягкой силы", газета Sunday Times сообщила, что к Королеве присоединятся Принц Уэльский, герцогиня Корнуэлл и Герцог и Герцогиня Кембриджские.

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Reuters отмечает, что представители дворца отказались комментировать эту информацию.

Президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональда Трампа.

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