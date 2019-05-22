Елена Зеркаль отказалась от должности в Администрации президента - СМИ

Зеркаль не будет работать в администрации Зеленского. Фото: УП

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

Точная причина отказа не называется, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.

"Зеркаль вроде соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП", - говорится в сообщении.

Также с официального сайта президента Украины убрали указ № 309/2019, в котором говорилось о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Объяснений, информации почему убрали документ, нет.

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Новым главой Администрации президента Украины стал Андрей Богдан.