Елена Зеркаль отказалась от должности в Администрации президента - СМИ

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.
Точная причина отказа не называется, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.
"Зеркаль вроде соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП", - говорится в сообщении.
Также с официального сайта президента Украины убрали указ № 309/2019, в котором говорилось о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Объяснений, информации почему убрали документ, нет.
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Новым главой Администрации президента Украины стал Андрей Богдан.
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