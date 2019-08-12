Экс-заместитель главы АП Филатов прибыл в ГПУ

Филатов сказал журналистам, что не получал подозрение и пришел по своим делам. ФОТО: УНИАН

Экс-заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов пришел в Генеральную прокуратуру, куда его вызвали на допрос по делу о воровстве газа структурами украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Впрочем, сам Филатов сказал журналистам, что не получал подозрение и пришел по своим делам, передает "Интерфакс-Украина".

"Я такого статуса (подозреваемого. - Gazeta.ua) не имею. Никто мне сообщение о подозрении вручал. Я пришел сюда самом деле в своих адвокатских вопросах, а также разобраться, что за бардак происходит в помещениях Генеральной прокуратуры", - сказал экс -заместитель главы АП.

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На 12 августа на допрос в ГПУ вызвали экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-заместителя АП Алексея Филатова и экс-министра экологии Николая Злочевского. Все они имеют статус подозреваемых в производстве относительно кражи газа структурами украинского бизнесмена Сергея Курченко. По мнению следствия, Курченко является руководителем преступной организации, которая в течение 2010-2014-х совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Он, возможно, покупал на аукционах государственный сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн по ценам ниже рыночных. Газ якобы был рассчитан для нужд населения. В дальнейшем его реализовывали по рыночной цене. В конце марта прокурор Константин Кулик с нарушением процессуального законодательства сообщил подозрения всем трем упомянутым чиновникам и экс-главе АП Борису Ложкину. С октября 2018-го экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева живет в Лондоне.