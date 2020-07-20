Экстрадировать Новака невозможно - НАБУ

Новак занимал должность председателя Укравтодора с 2016-го до 2019 года. Фото: УНИАН

Подозреваемого в коррупции и отмывании денег экс-главу Укравтодора Славомира Новака, скорее всего, будут судить в Польше.

Об этом на брифинге рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"У главного подозреваемого двойное гражданство - Польши и Украины... Мы не видим принципиальной разницы, где будет вершиться суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены и нами, и польскими коллегами. Больше интересно, как будет арестовано имущество... С наличием польского гражданства экстрадиция не представляется возможной, по международному законодательству", - отметил Сытник.

И.о. руководителя САП Максим Грищук добавил, что подозрение Новаку объявляли польские коллеги в рамках законодательства Польши.

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Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег. Расследование проводят совместно с НАБУ и САП.