Экс-судья Чаус внес более 700 тыс. грн залога

 
Ексклюзивы
1/5
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 360
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 648
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1944
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1017
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 477
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3285
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 576
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2178
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
Фото
Все фото
9
4
6
4
3
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский встретился с Макроном
&quot;Мне говорили, что я сумасшедший&quot; - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Маленький Путин за большим столом - сети смеются
Маленький Путин за большим столом - сети смеются
Отпуск за 580 тыс. и незадекларированные драгоценности: что засветили &quot;слуги&quot; в Instagram
Отпуск за 580 тыс. и незадекларированные драгоценности: что засветили "слуги" в Instagram
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Видео
Все видео
Скандал с Трухиным: "слуг" заподозрили в "отмазывании" нардепа
Скандал с Трухиным: "слуг" заподозрили в "отмазывании" нардепа
СБУшник понакупал недвижимости в столице на $1,5 млн - Bihus.info
СБУшник понакупал недвижимости в столице на $1,5 млн - Bihus.info
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было - Шабунин
ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было - Шабунин
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 954
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1800
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1062
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 612
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 13:33

Экс-судья Чаус внес более 700 тыс. грн залога

  Комментировать
Экс-судья Чаус внес более 700 тыс. грн залога
Дело Чауса рассматривают в суде с конца ноября. Фото: "Радіо Свобода"

Обвиняемый в получении $150 тыс. взятки бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус внес 718 тыс. грн залога.

Комментарий Специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали "Українські новини".

"Залог внесен", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, залог внесли 7 февраля.

Высший антикоррупционный суд изменил Чаусу меру пресечения. Он находился под круглосуточным домашним арестом с августа прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвиняемый во взяточничестве бывший "слуга" Юрченко греется в Доминикане

На этой неделе должно состояться интервью с Чаусом, где он расскажет "кто его похищал", заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Суд рассматривает дело экс-судьи с конца ноября. За это время заседание несколько раз переносили из-за проблем Чауса со слухом.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016-го. Доллары закапывал в своем огороде в литровых банках.

Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине.

30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ и бывшего судью увезли в неизвестном направлении.

В августе НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест.

Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ. В январе Чаусу продлили домашний арест до февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-судья Чаус внес более 700 тыс. грн залога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 28569
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 11259
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ 5 Просмотров: 8586
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 8352
&quot;Пообещал - делай&quot; - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
 1 Просмотров: 8325
Политика
Половина американцев считает Россию врагом
Половина американцев считает Россию врагом Просмотров: 36
Шмыгаль озвучил сумму, которую Украина сэкономила благодаря онлайн-услугам
Шмыгаль озвучил сумму, которую Украина сэкономила благодаря онлайн-услугам Просмотров: 72
Украина проведет военные учения "зеркально" Беларуси и РФ
Украина проведет военные учения "зеркально" Беларуси и РФ Просмотров: 126
"Москва не готова идти на уступки" – что для Украины означает встреча Путина и Макрона
"Москва не готова идти на уступки" – что для Украины означает встреча Путина и Макрона
 1 Просмотров: 1341
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский встретился с Макроном
9
 Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
7
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
6
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
5
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
Голосов: 1292
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть