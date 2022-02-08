Экс-судья Чаус внес более 700 тыс. грн залога

Дело Чауса рассматривают в суде с конца ноября. Фото: "Радіо Свобода"

Обвиняемый в получении $150 тыс. взятки бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус внес 718 тыс. грн залога.

Комментарий Специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали "Українські новини".

"Залог внесен", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, залог внесли 7 февраля.

Высший антикоррупционный суд изменил Чаусу меру пресечения. Он находился под круглосуточным домашним арестом с августа прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвиняемый во взяточничестве бывший "слуга" Юрченко греется в Доминикане

На этой неделе должно состояться интервью с Чаусом, где он расскажет "кто его похищал", заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Суд рассматривает дело экс-судьи с конца ноября. За это время заседание несколько раз переносили из-за проблем Чауса со слухом.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016-го. Доллары закапывал в своем огороде в литровых банках. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине. 30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ и бывшего судью увезли в неизвестном направлении. В августе НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ. В январе Чаусу продлили домашний арест до февраля.