Экс-руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову готовят подозрение - источники

Автор: apostrophe.ua Аллеров руководил Нацгвардией более 3 лет

Антикоррупционные органы готовят подозрение бывшему руководителю Национальной гвардии Юрию Аллерову.

Об этом сообщает Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.

"Антикоррупционные органы готовят подозрение недавно уволенному руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову. Подозрение, как говорят наши источники, готовится по статье 191 (присвоение, растрата имущества, в том числе с использованием служебного положения). Общий ущерб бюджету от возможных махинаций с жильем для военных данный момент оценивается в 81 миллион гривен", - говорится в сообщении.

Кроме Нацгвардии, НАБУ также обыскивает строительную компанию Укрбуд, которая принадлежит народному депутату Максиму Микитасю.

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7 мая президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардии. Он занимал этот пост с 30 декабря 2015-го. Сейчас обязанности руководителя НГУ исполняет Николай Балан, который на протяжении нескольких лет работал заместителем командующего НГУ.