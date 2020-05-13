Экс-президенту "Укрбуда" Микитасю не продлили меры пресечения

ВАКС не продлил меры пресечения экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю. Фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайства прокурора САП о продлении обязанностей, возложенных на экс-нардепа и бывшего президента государственной будкорпорации Максима Микитася.

Ходатайство следственный судья рассматривал во вторник, 12 мая. А полное судебное решение будет объявлено 15 мая, в 15:20.

Речь идет об обществе "Укрбуд Девелопмент", которое должно было построить для Нацгвардии 30 квартир и выделить еще 30 паркомест. Квартиры должны были находиться на Печерске.

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"Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше", - добавили в ВАКС.

8 мая прокурор САП подал в ВАКС ходатайство об изменении меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Максима Мыкытася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии более чем на 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года.